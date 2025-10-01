Marche pour le climat: la SNCB renforce son offre depuis et vers Bruxelles dimanche

La SNCB a annoncé mercredi qu’elle renforçait son offre de trains depuis et vers Bruxelles à l’occasion de la marche pour le climat qui s’y déroulera dimanche.

Trois trains supplémentaires vers Bruxelles-Nord seront ajoutés depuis les gares de Liège-Guillemins (11h06), de Gand-Saint-Pierre (11h21) et d’Anvers-Central (11h03) avec des arrêts intermédiaires dans les villes de Malines (11h26) et de Louvain (11h37).

De plus, la capacité de plusieurs trains S sera également renforcée dans et autour de Bruxelles.

Pour les personnes qui souhaitent se rendre en train à la marche, la SNCB propose le Ticket Weekend, qui permet de se déplacer à un tarif très avantageux avec une réduction de 50% sur le tarif standard. La SNCB invite les participants à se répartir entre les différents trains pour assurer une bonne répartition des flux.

La compagnie précise en outre que des travaux sont effectués par le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel sur plusieurs axes, entraînant une réduction de l’offre des trains ce week-end et, parfois, le remplacement de l’offre ferroviaire par des bus de remplacement. Afin de connaitre ces adaptations et le taux d’occupation des trains, la SNCB conseille aux voyageurs de bien planifier leur voyage via le site et l’application. Le planificateur de voyages tient déjà compte de ces adaptations.

La marche du 5 octobre est organisée par la Coalition climat, quelques semaines avant la COP30 au Brésil. La conférence des Nations unies sur le climat est programmée du 10 au 21 novembre à Belém (nord).

