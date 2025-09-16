Trottinettes électriques: Crucke veut imposer le port du casque et l’immatriculation, Van den Brandt pas convaincue

Le ministre fédéral de la Mobilité Jean-Luc Crucke (Les Engagés) souhaite rendre obligatoire le port du casque pour les utilisateurs de trottinettes électriques. L’introduction de plaques d’immatriculation est également à l’étude.

Sur notre plateau, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) ne s’est pas montrée très convaincue a priori par l’efficacité de ces mesures, sans aller toutefois jusqu’à leur fermer la porte. “Si on impose le port du casque, il faut aussi faire en sorte qu’il y ait plus de gens qui le portent. Pour le vélo, des études démontrent que ce n’est pas gagné. Il faut aussi un débat de fond pour définir comment faire en sorte que des trottinettes ne roulent pas à 60 km/h, qu’il n’ait pas deux personnes dessus, ou encore qu’elles soient aux mains de personnes âgées de moins de 16 ans…. Je ne sais pas si immatriculer va faire une grande différence.”

“L’objectif est que ces mesures puissent entrer en vigueur début 2026“, a déclaré de son côté le porte-parole du ministre Crucke.

► Lire aussi | Forte hausse des accidents de trottinette: deux marques chinoises posent un grave problème de sécurité

Selon l’institut de la sécurité routière, Vias, le nombre de blessés dans des accidents impliquant des trottinettes électriques a augmenté de 60 % au cours des trois premiers mois de 2025 par rapport à la même période l’année dernière. “Quand on voit le nombre croissant d’accidents et la gravité des blessures, il est clair que nous devons rendre le port du casque obligatoire”, a déclaré le ministre Crucke mardi dans une interview accordée au journal De Morgen. Vias est depuis longtemps favorable à l’introduction du port obligatoire du casque.

Le CD&V a également plaidé récemment en faveur de l’introduction d’une plaque d’immatriculation, tant pour les trottinettes électriques privées que pour les trottinettes en libre-service. Une telle plaque d’immatriculation devrait notamment faciliter la sanction des infractions.

► Lire aussi | Piétonnier de Bruxelles : vélos et trottinettes interdits dès 2026

► Lire aussi | Une proposition de loi veut l’introduction d’une plaque d’immatriculation pour les trottinettes électriques