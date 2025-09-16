Elke Van den Brandt sur l’entame des discussions budgétaires : “Je pense que c’est une bonne idée”

Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité et des Travaux publics dans le gouvernement bruxellois en affaires courantes, était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce matin. Elle a notamment évoqué la situation politique bruxelloise et les avancées sur de potentielles négociations budgétaires.

Sur l’idée de lancer une négociation sur le budget, à défaut d’une négociation sur un gouvernement, Elke Van den Brandt estime que c’est souhaitable : “S’il y a une volonté de le faire, avec les partis constructifs qui veulent avancer, je pense que c’est une bonne idée.” La cheffe de file du parti Groen insiste sur le fait que des discussions budgétaires impliqueront évidemment des choix politiques importants.

Ces discussions budgétaires pourraient donc être “une étape très importante pour faire un accord politique”, selon Elke Van den Brandt. La ministre insiste sur le fait qu’il est urgent de trouver un budget après plus d’un an de blocage.

Pour voter un budget, il faut une majorité simple. Au vu des discussions lancées, la présence du MR dans ces négociations est obligatoire. “Je pense que le MR a fait une campagne qui portait aussi sur la mise en ordre du budget, sur un travail sur la sécurité, mais il y a trois fusillades par semaine, alors il y a une urgence. Les gens attendent une classe politique qui ne débat plus sur est-ce que c’est avec ou sans la N-VA.” L’écologiste appelle à la responsabilité et demande que les différents acteurs se mettent autour de la table.

Sur le projet budgétaire, Elke Van den Brandt veut défendre son programme “pour rendre la ville plus viable”. Elle ne nie toutefois pas qu’il faudra réaliser certaines économies pour remettre le budget en ordre. Pour elle, il faudra inévitablement trouver de nouvelles recettes. Elle défend un équilibre entre nouvelles recettes et économies.