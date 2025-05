Le Centre culturel Jacques Franck se propose d’accueillir Guillaume Meurice

Le Centre culturel Jacques Franck se propose d’accueillir le spectacle de Guillaume Meurice “Vers l’infini (mais pas au-delà)”, si le Centre culturel d’Uccle confirmait sa décision de ne plus le programmer, indique dimanche la commune de Saint-Gilles dans un communiqué.

L’humoriste français avait été licencié de France Inter en 2024 après avoir fait une blague controversée sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

L’humoriste devait initialement se produire au Centre culturel d’Uccle (CCU) lors de la saison 2024-2025, avant qu’un report ne soit envisagé. Le spectacle, coécrit avec l’astrophysicien Éric Lagadec, mêle humour et sciences sur le thème de la bêtise humaine. C’est le CCU qui avait initialement sollicité l’artiste.

À lire aussi : Le spectacle de Guillaume Meurice déprogrammé à Uccle : “Je raconte à tous mes potes que je suis super dangereux”

La présidente du Conseil d’administration, Olivia Bodson a justifié l’annulation par des “risques de troubles à l’ordre public” et la crainte d'”une étiquette” politique liée au conflit israélo-palestinien. Une décision qui a suscité la controverse. Du côté du PS ucclois, on y voit “une ingérence politique inacceptable” de la part du bourgmestre Boris Dilliès (MR) dans la programmation artistique du CCU. Le député bruxellois John Pitseys (Ecolo) s’est exprimé aussi en estimant que cette annulation, “ce n’est pas de la censure mais ça en a le goût, l’allure et surtout l’odeur”.

À présent, c’est donc le Centre culturel Jacques Franck qui s’étonne et qui propose d’accueillir le spectacle. Rappelant que “s’agissant de son licenciement par Radio France, le tribunal du travail français a jugé cette mesure ‘sans cause sérieuse'”, l’échevin saint-gillois en charge de la Culture, Francesco Iammarino, estime que “c’est l’un des principes fondamentaux du pluralisme et du respect des valeurs démocratiques que nous avons à cœur de défendre dans notre politique culturelle à Saint-Gilles”.

Belga