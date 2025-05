Le spectacle de Guillaume Meurice déprogrammé à Uccle, Ecolo dénonce “une ingérence politique”

L’humoriste français Guillaume Meurice ne foulera finalement pas les planches du centre culturel d’Uccle le 17 octobre prochain. Son spectacle a été retiré de la programmation en raison de risques potentiels de troubles à l’ordre public. Une première pour l’humoriste.

L’affaire avait fait grand bruit en France il y a un an. Suite à une blague sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu – qu’il avait qualifié de “nazi sans prépuce” – sur les ondes de France Inter, Guillaume Meurice avait été licencié. Un an plus tard, la polémique atteint le centre culturel d’Uccle. L’humoriste était sensé s’y produire en octobre prochain dans le cadre de son spectacle “Vers l’Infini (mais pas au-delà)” en compagnie de l’astrophysicien Éric Lagadec, mais cela ne sera finalement pas le cas.

Ce spectacle – qui “parcourt l’infini de l’univers et l’infini de la connerie“, pour paraphraser le physicien Albert Einstein – avait au départ été programmé lors de la saison 2024-2025 , avant d’être reporté à la saison suivante. Le conseil d’administration du centre culturel a finalement décidé il y a quelques semaines de le retirer purement et simplement de la programmation, annonce la RTBF ce jeudi.

Contactée par le média public, la présidente du CA justifie cette décision par des raisons de sécurité venues du bourgmestre Boris Dilliès (LB-MR). “La situation géopolitique pour l’instant est compliquée avec Israël. Or, Monsieur Meurice a fait une blague à l’époque qui a fait polémique, sur Netanyahu. Blague qui lui a d’ailleurs valu son renvoi de la radio France Inter. On ne veut prendre aucun risque”, explique-t-elle. Celle-ci ne cache pas non plus le risque pour le centre culturel “de se retrouver avec une étiquette qui pourrait éventuellement être vue comme ayant pris un parti dans ce conflit“.

Une première pour Guillaume Meurice

Cette décision n’a pas tardé à faire réagir dans la sphère culturel et politique, certains dénonçant une forme de “censure” de la part des autorités communales. Le principal intéressé se montre lui-même très surpris. “C’est le directeur du centre culturel qui nous avait contactés il y a des mois pour nous programmer. Ce sont eux qui avaient fait la démarche. Ce spectacle n’a rien à voir avec les polémiques qui m’ont touché“, explique Guillaume Meurice à la RTBF. “D’ailleurs, c’est loin d’être le premier spectacle que je joue. Mais c’est par contre la première fois de ma carrière que je me retrouve déprogrammé. Ce n’est jamais arrivé en France, ni en Belgique. Avec Uccle, c’est une première“.

Ecolo se désolidarise

Contactés par BX1, les écologistes qui siègent aussi dans la majorité uccloise disent se “désolidariser” de cette “décision venant de la présidente du CA, de l’échevine de tutelle et du bourgmestre“. “Nous n’avons jamais eu cette discussion avec eux et n’avons jamais eu connaissance d’éléments matériels justifiant cette déprogrammation“, dénonce l’échevine Maëlle De Brouwer (Ecolo). “Nous nous sommes toujours battus pour défendre la liberté de programmation du centre culturel d’Uccle. Ce qu’il se passe ici s’appelle de l’ingérence politique.” Elle annonce que les écologistes vont discuter en interne des leviers possibles pour s’opposer à cette décision.

Contactés, ni le bourgmestre Boris Dilliès (LB) ni l’échevine de tutelle Odile Margaux (LB) n’ont répondu à nos sollicitations.

V.d.T. – Photo : Guillaume Meurice/Google Maps