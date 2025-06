Les CPAS bruxellois dénoncent l’abandon du subside Participation et Activation sociale

La Fédération des CPAS bruxellois exprime mardi par voie de communiqué “sa plus vive inquiétude” face à la décision de la ministre fédérale de l’Intégration sociale, Anneleen Van Bossuyt, de réduire le subside “Participation et Activation sociale” (PAS) pour l’année 2025 (ramené à 11,855 millions d’euros contre 15,6 millions en 2024) et d’y mettre un terme pur et simple dès 2026.

Afin de promouvoir l’intégration sociale des plus vulnérables, un fonds pour la participation et l’activation sociale a été lancé en 2003 et met des moyens fédéraux à disposition des CPAS (centre public d’action sociale). Il comprend deux volets: la participation et l’activation sociale d’un côté, et la lutte contre la pauvreté des enfants de l’autre.

La fédération des CPAS dénonce “une décision incohérente et dangereuse” : “Cette coupe budgétaire intervient en cours d’année, sans information préalable, alors que les CPAS ont déjà engagé les projets, mobilisé les équipes et affecté les ressources. Elle met en péril la continuité des actions sociales mises en œuvre sur le terrain et affaiblit durablement les capacités d’action des CPAS, dans un contexte où la précarité ne cesse de croître, en particulier en Région bruxelloise.”

En outre, une suppression est annoncée pour 2026, “alors que les CPAS devront absorber l’arrivée massive de nouveaux publics, exclus des allocations de chômage“. La Fédération juge “profondément incohérent de demander aux CPAS d”activer davantage de bénéficiaires, tout en leur retirant les outils financiers permettant d’assurer un accompagnement humain, progressif et efficace.”

La fédération bruxelloise des CPAS rappelle enfin que l’Intégration sociale est une compétence fédérale. “Le désengagement unilatéral de l’État fédéral annoncé n’est pas seulement politiquement irresponsable : il est juridiquement contestable“, conclut-elle.

Elle demande dès lors le maintien du subside à hauteur de 19,1 millions d’euros et la reconduction d’un financement structurel au-delà de 2026.

Belga