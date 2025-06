Mort du jeune Fabian : la police bruxelloise a tiré des balles en caoutchouc contre des émeutiers

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR), souhaite entendre des explications de la part de la police au sujet du recours à des balles en caoutchouc envers des manifestants lors de la marche d’hommage au jeune Fabian, rapportent Het Laatste Nieuws et De Standaard mardi.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche dans le calme pour cette marche d’hommage au mineur fauché mortellement par une voiture de police à Ganshoren. Après quoi, des troubles ont cependant éclaté et la police a alors fait usage d’un canon à eau, de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc contre une vingtaine d’émeutiers. Deux agents étaient armés de fusils FN303 orange, qui tirent des balles en caoutchouc. L’un d’eux s’en est servi, qui plus est à côté d’une aire de jeux où se trouvaient encore des enfants.

Dans une réaction, la zone de police assure que de telles balles ne sont utilisées que par une équipe spéciale en charge des arrestations. Lors de ces troubles, moins de vingt cartouches ont été tirées, selon la police, qui précise encore que les armes ne sont utilisées que dans le cadre d’auto-défense. Elles sont dans les faits rarement employées, mais les agents de cette équipe les ont toujours à leur disposition, ajoute la police. Un rapport interne va désormais être dressé par les agents impliqués, dans le respect de la procédure standard. Le ministre Quintin affirme désormais qu’il va demander des explications à la police. “L’usage de ce type de munitions est réglementé. J’ai demandé à la zone de police de me tenir informé sur ce qu’il s’est passé précisément et comment la situation est gérée”.

Belga