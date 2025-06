Mort du jeune Fabian : la police utilise un canon à eau contre des fauteurs de trouble à Molenbeek-Saint-Jean

La marche en mémoire de Fabian, ce jeune garçon de 11 ans mortellement fauché par une voiture de police lors d’une course-poursuite lundi dernier dans le parc Elisabeth à Ganshoren, est arrivée devant le commissariat de police situé place du Comte de Flandre à Molenbeek-Saint-Jean. La marche s’est déroulée sans incident, même si les policiers ont été la cible de huées lorsque leur présence était visible.

Les participants au cortège ont observé une minute de silence devant les locaux de la police et déposé des fleurs et des bougies, mais l’ambiance risque de changer. Une personne a en effet détruit un climatiseur du commissariat tandis que des policiers anti-émeutes en tenue de combat et équipés d’un canon à eau ont pris position dans une rue latérale. Certains y voient une provocation. Des slogans anti-policiers sont scandés et plusieurs projectiles ont déjà été lancés.