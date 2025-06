Plusieurs centaines de personnes réunies à Ganshoren en hommage à Fabian

La tristesse mais surtout l’incompréhension et la colère dominaient face à l’intervention des forces de l’ordre et au silence des politiques.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche midi dans le parc Elisabeth à Ganshoren afin de rendre hommage à Fabian, ce garçon de 11 ans mortellement fauché par un véhicule de police lors d’une course-poursuite lundi.

De nombreuses personnes présentes portaient des vêtements blancs et ont fleuri l’endroit où le jeune garçon a été heurté par le véhicule de police. Des bougies ont été également allumées et une collecte a été organisée pour soutenir la famille de l’enfant.

► Lire aussi | Mort du jeune Fabian : voici ce que dit le procès verbal dressé par la police après les faits

Le rassemblement a débuté vers 11h00 dans le calme. Ensuite, plusieurs intervenants ont pris la parole peu avant 12h00, à la fois pour remercier les personnes présentes mais aussi pour exprimer leur tristesse et leur colère. Le public a également scandé à plusieurs reprises “Justice pour Fabian” pendant plusieurs minutes.

Plusieurs intervenants ont également exprimé leur surprise et leur indignation face à l’absence de réaction officielle de la part de la police et des responsables politiques. “Dans n’importe quel autre pays, le chef de la police et le ministre de l’Intérieur auraient démissionné depuis longtemps”, a-t-on ainsi pu entendre.

► Lire aussi | Une fresque en hommage au jeune Fabian peinte dans le centre-ville

Peu après les faits, une banderole qualifiant les policiers d’assassins avait été accrochée à l’une des façades à proximité du lieu de l’accident. Selon l’un des orateurs, la police aurait contraint les occupants des lieux à enlever la banderole litigieuse, une décision accueillie par les huées de l’assistance et par le slogan “Police partout, justice nulle part”.

À 12h30, les participants ont pris le chemin du commissariat de Molenbeek-Saint-Jean. Ce qui était annoncé comme une marche silencieuse s’est rapidement transformé en une manifestation bruyante. Un groupe de motards a ainsi fait vrombir les moteurs de leurs engins pendant plusieurs minutes au début du cortège, et tout au long de celui-ci, des slogans tels que “Police Assassin” et “Pas de justice, pas de paix” ont été scandés. Certains manifestants ont également tiré des pétards.

Belga