Le Bruxellois Alexandros Boussis sera le prochain CEO de Delhaize

Le CEO de Delhaize, Xavier Piesvaux, va quitter son poste pour une autre fonction au sein du groupe Ahold Delhaize, la maison-mère de l’enseigne belge, a-t-on appris lundi dans un communiqué. Il sera remplacé par Alexandros Boussis, à partir du 1er janvier 2026. D’ici là, Xavier Piesvaux assurera la transition.

Xavier Piesvaux a pris ses fonctions de CEO de Delhaize en septembre 2017. C’est sous sa direction, en 2023, que l’enseigne a opéré son passage vers un modèle “100% affilié” en Belgique avec la franchisation de ses 128 magasins jusque-là en gestion intégrée.

Bruxellois d’origine grecque, Alexandros Boussis a quant à lui débuté sa carrière chez Delhaize en 2011. Il y a assumé diverses responsabilités dans les domaines de la finance et du commerce. Depuis 2019, il est membre du comité de direction de Delhaize.

