Le Bruxellois Alexandros Boussis sera le prochain CEO de Delhaize

Alexandros Boussis - Source : Delhaize

Le CEO de Delhaize, Xavier Piesvaux, va quitter son poste pour une autre fonction au sein du groupe Ahold Delhaize, la maison-mère de l’enseigne belge, a-t-on appris lundi dans un communiqué. Il sera remplacé par Alexandros Boussis, à partir du 1er janvier 2026. D’ici là, Xavier Piesvaux assurera la transition.

Xavier Piesvaux a pris ses fonctions de CEO de Delhaize en septembre 2017. C’est sous sa direction, en 2023, que l’enseigne a opéré son passage vers un modèle “100% affilié” en Belgique avec la franchisation de ses 128 magasins jusque-là en gestion intégrée.

Bruxellois d’origine grecque, Alexandros Boussis a quant à lui débuté sa carrière chez Delhaize en 2011. Il y a assumé diverses responsabilités dans les domaines de la finance et du commerce. Depuis 2019, il est membre du comité de direction de Delhaize.

Avec Belga – Photo : Delhaize

