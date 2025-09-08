Passer la navigation
Delhaize ouvrira deux nouveaux supermarchés à la place des Cora l’an prochain

La chaîne de supermarchés Delhaize a annoncé lundi l’ouverture de sept nouveaux points de vente au début de l’année prochaine. Ils seront implantés à Anderlecht, Woluwe-Saint-Lambert, La Louvière, Châtelineau, Hornu, Rocourt et Messancy, et exploités par des partenaires franchisés dans les anciens locaux de Cora.

Chaque magasin disposera d’environ 2.000 m² de surface de vente et proposera “l’expérience Delhaize complète”, incluant l’ensemble des concepts commerciaux de l’enseigne ainsi qu’un point de retrait e-commerce (Collect). Delhaize a confirmé qu’il s’agissait bien des anciens emplacements de Cora.

Au total, ces ouvertures devraient générer environ 300 emplois supplémentaires. Les espaces commerciaux seront loués à Delhaize par Mitiska REIM, une société spécialisée dans l’investissement immobilier.

Belga

08 septembre 2025 - 10h33
Modifié le 08 septembre 2025 - 11h03
 

