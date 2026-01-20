La SNCB étend l’assistance aux voyageurs à mobilité réduite à 24 gares supplémentaires, dont certaines à Bruxelles

Dans ces gares nouvellement incluses, l’assistance est assurée d’une part par des équipes mobiles, qui accompagnent les passagers à mobilité réduite dans la gare. D’autre part, les voyageurs en fauteuil roulant peuvent compter sur l’aide de l’accompagnateur de train lorsque la rame est équipée d’une rampe d’accès, précise l’opérateur.

En 2025, l’assistance a fait l’objet de 57.000 demandes. Elle peut être sollicitée jusqu’à 24 heures à l’avance, et jusqu’à trois heures avant le départ pour un trajet direct entre les 41 plus grandes gares. La demande peut s’effectuer par téléphone, sur le site web, via l’application SNCB Assist, ainsi que via Facebook ou WhatsApp.

Le service est accessible aux personnes en fauteuil roulant, mais également aux personnes malvoyantes, aux personnes âgées et aux voyageurs temporairement à mobilité réduite (par exemple en cas de jambe cassée).

L’accessibilité du transport public reste l’une des principales priorités pour la SNCB. Mais à terme, “chacun devra pouvoir prendre le train de manière autonome, donc sans assistance”, souligne la société ferroviaire.

Dans cette optique, le transporteur prévoit d’investir plusieurs milliards d’euros d’ici 2032 dans la modernisation des gares et des trains. Chaque nouveau train sera ainsi équipé d’au moins un accès autonome, avec une hauteur adaptée à celle des nouveaux quais. Il disposera également d’une marche coulissante qui se déploie automatiquement afin de combler l’espace entre le train et le quai.

Parallèlement, les gares devront elles aussi être adaptées. Au cours des cinq dernières années, plus de cinquante gares sont devenues accessibles de manière autonome. Elles sont aujourd’hui 132 et devraient être 176 d’ici 2032, comme prévu dans le Contrat de service public conclu entre la SNCB et l’État.

Une gare est considérée comme accessible de manière autonome lorsqu’elle dispose d’un ascenseur ou d’une rampe vers chaque quai. Les quais doivent également être rehaussés et la gare équipée de lignes de guidage pour les personnes malvoyantes, ainsi que d’au moins un automate de vente facilement accessible.

