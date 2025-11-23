La saison des marchés de Noël est déjà lancée à la place Jourdan: “C’est un succès pour une première”

À quelques semaines de Noël, le coup d’envoi des premiers marchés est lancé. C’est celui de la place Jourdan, à Etterbeek, qui a ouvert le bal tout ce week-end. L’occasion de partager un premier vin chaud ou de dégoter, déjà, quelques idées de cadeaux.

C’est l’un des stands phares de ce marché de Noël. Une boulangerie familiale d’Auderghem est présente à Etterbeek pour vendre des cougnous de toutes les saveurs : “Nature, au sucre, aux raisins, aux pépites de chocolat, à la frangipane et aux spéculoos“, liste Grégory Deforet, de la boulangerie l’Épi d’Or, qui existe depuis 1983. Pour participer au marché de Noël, le commerce a déboursé 1 200 €. L’objectif est de se faire connaître dans un quartier proche du sien.

Juste en face, un autre incontournable : un bar à vin chaud. Le produit est fait maison, et pas par n’importe qui. “On vient d’Alsace. Mais cela fait dix ans qu’on est installés à Bruxelles maintenant“, se présente Tiffany Froeliger. “On est très heureux ici. Ça marche bien“.

De nombreux Bruxellois, venus boire du vin chaud, manger des crêpes ou acheter des cadeaux artisanaux, se disent ravis. Les organisateurs, eux aussi, sont satisfaits de cette première édition et comptent bien revenir l’an prochain. “Il y a beaucoup d’Européens dans le quartier qui circulent et qui cherchent des événements. Souvent, ils doivent aller loin. Et là, on est au cœur du quartier européen, et je pense que c’est un succès pour une première“, se réjouit Nadine Rekk, présidente de l’association des commerçants de la place Jourdan.

Le marché a été calé sur les congés européens, mais aussi organisé avant les autres marchés bruxellois. C’est volontaire, car le but est de drainer tous les fans de cette tradition hivernale.

■ Reportage de Simon Breem, Charles Carpreau et Stéphanie Mira