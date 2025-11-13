238 chalets, aménagement repensé et nouvelles zones, installation immersive: les Plaisirs d’Hiver reviennent le 28 novembre

La Ville de Bruxelles a présenté ce jeudi la 24e édition de Plaisirs d’Hiver, qui aura lieu du 28 novembre au 1er janvier (avec une prolongation jusqu’au 4 janvier sur la place De Brouckère), placée sous le signe de l’artisanat et de la solidarité.

Baptisée cette année “Plaisirs d’Hiver tisse du lien”, cette édition dit “célébrer la créativité et la solidarité bruxelloise, en mettant à l’honneur artisan·e·s, artistes, commerçant·e·s et associations, tout en valorisant le patrimoine, la culture et le savoir-faire local” avec 238 chalets et six attractions. “C’est une édition qui met à l’honneur nos quartiers, nos habitants, nos artistes, nos artisans. Notre marché de Noël sera une fête toujours aussi populaire et d’autant plus ancrée dans la vie de la ville“, selon le bourgmestre Philippe Close (PS).

Au programme cette année, deux nouvelles zones pour le marché de Noël et un sapin solidaire imaginé par le créateur bruxellois Jean-Paul Lespagnard. La Grand-Place acueillera également une nouvelle crèche “poétique et contemporaine” signée Victoria-Maria, architecte d’intérieur installée à Bruxelles.

238 chalets d’artisans et commerçants composent le Marché de Noël de midi à 22h00, sur huit sites différents:

– La place de la Monnaie avec un nombre accru de chalets

– Le Vismet avec un aménagement repensé afin de rendre la circulation plus fluide pour le public

– La place De Brouckère avec sa patinoire et ses pistes de curling mais aussi désormais la pêche aux boules

– La place de la Bourse pour “un large éventail de mets salés et sucrés, de boissons festives et de produits artisanaux“, mais aussi deux chalets solidaires

– La place Sainte-Catherine garde sa formule traditionnelle, avec son Manège d’Andrea et ses chalets gastronomiques

– La place Poelaert accueille cette année un mini village de Noël ainsi qu’un espace de collecte de jouets destinés aux enfants malades ou défavorisés, qui seront redistribués par des associations bruxelloises

– Le site de la Tour Noire conserve son identité plus familale

– Le parvis de la chapelle de la Madeleine accueille des chalets d’associations ukrainiennes, qui proposeront des spécialités culinaires et des souvenirs de cette région

► Lire aussi | D’où provient le sapin choisi pour trôner sur la Grand-Place cette année ?

Animations

Rayon animations, la soirée inaugurale débutera à 18h00 le vendredi 28 novembre, avec l’illumination du grand sapin et de la nouvelle crèche de Noël. Une chorale rythmera ensuite la soirée et

“accompagnera le public d’un lieu emblématique à l’autre, tissant un fil sonore entre les différents sites de l’événement“. Une installation immersive, Morphosis, s’établit dans la cour de l’Hôtel de Ville.

Visites de l’Hôtel de Ville et de sa tour, concerts Candlelight, spectacles gratuits, illuminations, Dôme Virtual reality, Creator Market ou encore Rennes du père Noël… Toutes les infos et la programmation ici.

Une carte interactive est également accessible ici.