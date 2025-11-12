D’où provient le sapin choisi pour trôner sur la Grand-Place cette année?

Le grand sapin de Noël brillera bientôt fièrement sur la Grand-Place, pour le plus grand plaisir des Bruxellois et des touristes. Il vit, encore quelques jours, en Flandre avant d’être coupé le 19 novembre et installé le 20 novembre.

Pierre Demesmaeker, manager du pépiniériste Inter-Arbo, est également surnommé “le chasseur de sapins de Noël”. Il a révélé, ce mercredi matin sur la radio JOE, l’origine de cet arbre. Cette année, c’est un sapin de la province d’Anvers qu’il a choisi, plus précisément de la commune de Wavre-Sainte-Catherine.

Le sapin est un Abies concolor et sa silhouette évoque celle de la tour Eiffel. “Ce sapin figure dans notre portefeuille depuis environ cinq ans. Je suis allé le mesurer à nouveau cette année et il est parfait pour Bruxelles : élancé, harmonieux, bien fourni du bas jusqu’en haut“, explique-t-il.

La rédaction – Photo : Belga Image