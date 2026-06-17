La Région bruxelloise a délivré le permis pour le démantèlement partiel du Palais du Midi

La Région bruxelloise a délivré le permis d’urbanisme qui autorise le démantèlement partiel du Palais du Midi, en vue de la réalisation du chaînon manquant du tunnel de (pré)-métro sur l’axe Nord-Sud au centre de la capitale, a annoncé mercredi la secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Urbanisme, Audrey Henry (MR).

Initialement programmé sans démantèlement de l’édifice, la réalisation du tunnel sous le Palais du Midi est à l’arrêt depuis 2022 à la suite de problèmes de stabilité survenus en cours de chantier.

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L’opération de démantèlement partiel du Palais du Midi, initiée pour contourner cet obstacle de taille en 2023, a été suspendue en 2023 sur décision du Conseil d’Etat à la suite d’un recours d’associations.

Depuis, le projet de démantèlement était suspendu dans l’attente d’une décision du gouvernement sur une demande de classement patrimonial du Palais du Midi. Un classement finalement écarté par les autorités régionales début mai, au grand dam de l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU), laissant la voie libre à la délivrance du permis en vue de la reprise des travaux du tunnel proprement dit.

Conditions plus strictes

Cette nouvelle étape est désormais franchie. Le permis est accordé, mais “avec des garanties patrimoniales renforcées” en vue de préserver les éléments jugés remarquables, sur foi de l’analyse effectuée au cours des derniers mois, précise néanmoins la secrétaire d’Etat Audrey Henry.

Le permis impose ainsi plusieurs conditions strictes de conservation et de valorisation du patrimoine afin de préserver les caractéristiques architecturales qui font l’identité du Palais du Midi.

Concrètement, le permis prévoit notamment la conservation et la restauration des façades historiques; la préservation des menuiseries d’origine; la conservation des ferronneries remarquables; la sauvegarde des toitures de l’aile nord du bâtiment; le maintien et la mise en valeur de l’organisation architecturale du site, notamment du Passage du Travail.

“Concilier mémoire, ambition et transformation”

“Je veux une Bruxelles qui protège son histoire sans tourner le dos à son avenir. Le permis délivré aujourd’hui permet de préserver les éléments patrimoniaux qui font du Palais du Midi un témoin de l’histoire de la ville tout en donnant la possibilité d’avancer sur un projet attendu depuis de nombreuses années. Une capitale dynamique doit être capable de concilier mémoire, ambition et transformation“, a commenté la secrétaire d’Etat à l’Urbanisme.

Egalement citée dans le communiqué, la secrétaire d’Etat en charge du Patrimoine et à la Rénovation urbaine, Ans Persoons a souligné que le gouvernement avait décidé de ne pas classer le Palais du Midi, “mais certainement pas de le détruire. Cet édifice est un symbole du quartier et le restera. Nous avons ainsi imposé quatre conditions patrimoniales strictes… C’est un choix de responsabilité: protéger l’essentiel de ce patrimoine tout en permettant à Bruxelles d’avancer vers l’aboutissement du Métro 3. Il est désormais temps d’ouvrir de nouvelles perspectives pour tout le quartier, au bénéfice des habitants, des commerçants et de l’ensemble des Bruxellois“, a-t-elle ajouté.

BX1 avec Belga – Photo : Belga