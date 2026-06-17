La médiation n’aboutit pas, de nouvelles actions de grève chez Aviapartner

La réunion de médiation entre la direction et les syndicats chez Aviapartner n’a pas abouti mardi. Une partie des employés de l’entreprise de manutention aéroportuaire, à Brussels Airport, a, à nouveau, débrayé, indique Tom Cnudde du syndicat socialiste flamand BBTK.

Une grève spontanée avait éclaté lundi matin chez Aviapartner. Elle avait entraîné des retards à Brussels Airport pour une soixantaine de vols au départ de compagnies aériennes faisant appel à cette société pour l’enregistrement et l’embarquement des passagers. Aviapartner est l’un des deux prestataires de services d’assistance aéroportuaire aux passagers actifs à l’aéroport de Zaventem. Afin de laisser toutes ses chances à une médiation menée au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, les actions avaient été suspendues mardi.

“Possible qu’une partie du personnel cesse à nouveau le travail”

Cette concertation n’a toutefois pas débouché sur des avancées. Dans une communication commune, les syndicats ACV, ABVV et Synova estiment qu’Aviapartner “met le dialogue social à l’épreuve”. Ils déplorent que la direction “n’ait pas eu de temps pour nous aujourd’hui” et jugent qu’“une telle attitude va à l’encontre de l’esprit de la procédure de conciliation et ne contribue pas à rétablir la confiance sur le lieu de travail”.

Les syndicats se disent toujours disposés à négocier. “Mais le dialogue social ne peut fonctionner que si les deux parties montrent leur volonté de parvenir à un accord”, affirment-ils. “La responsabilité d’éviter une nouvelle escalade incombe donc aujourd’hui en grande partie à l’employeur.”

Selon Hans Elsen, secrétaire au syndicat chrétien flamand ACV, “l’employeur ne pouvait pas ou ne voulait pas entrer dans le fond du dossier aujourd’hui”, a-t-il déclaré dans une brève réaction. “Il est possible qu’une partie du personnel cesse à nouveau le travail.”

Service ‘opérations’ à l’arrêt à 95%

Tom Cnudde explique qu’une partie des employés a depuis effectivement repris la grève, même si l’impact reste pour l’instant moins important que lundi. “Le service ‘operations’ est à l’arrêt à 95%. Il s’agit des collaborateurs qui coordonnent, sur le tarmac, tout ce qui doit se passer autour de l’avion”, précise-t-il.

Les employés aux comptoirs d’enregistrement seraient en revanche toujours au travail. Les ouvriers chargés de la manutention des bagages poursuivent également leurs activités.

La grève chez Aviapartner faisait suite, selon les syndicats, à des frustrations persistantes chez des “travailleurs qui ne se sentaient pas suffisamment entendus, valorisés ni impliqués”. La goutte d’eau a été l’annonce récente d’un nouveau système de rémunération “sans concertation sociale préalable”.

Mardi, les syndicats des employés se sont rendus à la réunion de médiation avec cinq revendications concrètes portant “sur la rémunération, la valorisation du travail et la sécurité”, selon Tom Cnudde. D’après lui, la direction a toutefois refusé d’entamer des négociations sur le fond. “Elle ne souhaite discuter qu’à partir de la semaine prochaine au plus tôt, afin de gagner du temps”, affirme le délégué du personnel. “Nous appelons désormais tous les employés à cesser le travail jusqu’à ce que la direction revienne autour de la table.”

Accord sur les principales demandes

Aviapartner a indiqué dans la soirée que des négociations entre la direction et les syndicats Synova, ACV Puls (CNE) et BBTK (Setca) ont pourtant déjà abouti à un accord sur les principales demandes.

Dans la foulée du début de la grève sauvage, “la direction d’Aviapartner et les syndicats se sont immédiatement réunis pour examiner un cahier de demandes de cinq points. Les parties se sont rapidement accordées sur les quatre premiers, malgré un impact financier significatif pour l’activité”, a relaté l’entreprise dans un communiqué.

Aviapartner a ensuite indiqué qu’elle avait proposé aux syndicats de répondre au 5e point dès le début de la semaine prochaine, ce qu’ils ont refusé. “Les syndicats ont exigé un délai plus court, ce qui a conduit l’entreprise à solliciter une conciliation auprès du Comité paritaire, comme le prévoit la loi. Cette réunion s’est conclue sur l’engagement des deux parties de poursuivre les discussions à partir du (lundi) 22 juin, dans un esprit constructif. Pour accélérer la recherche d’un accord et limiter l’impact sur les voyageurs, Aviapartner a avancé cette échéance au jeudi 18 juin”, a poursuivi le groupe.

Belga – Photo : Belga