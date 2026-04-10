La grève se poursuit chez Bpost : le personnel du bureau de distribution de Schaerbeek se croise les bras

Depuis le début de la semaine dernière, des actions de protestation ont lieu contre le plan de transformation annoncé chez Bpost, notamment parce que la direction souhaite modifier les horaires de travail des facteurs.

Sans surprise, le mouvement de grève se poursuivait vendredi chez Bpost, la Wallonie étant particulièrement touchée. Au nord du pays, quelques facteurs ont arrêté le travail dans le Brabant flamand (Louvain, Tirlemont et Aarschot). A Bruxelles, le personnel du bureau de distribution de Schaerbeek se croisait les bras.

En Wallonie, seuls six centres de distribution étaient opérationnels. La livraison des lettres et des colis était fortement perturbée. Des militants syndicaux bloquaient en outre les centres de tri à Liège, Charleroi et Bruxelles.

Depuis le début de la semaine dernière, des actions de protestation ont lieu contre le plan de transformation annoncé chez Bpost, notamment parce que la direction souhaite modifier les horaires de travail des facteurs. Des négociations n’ont jusqu’ici rien donné. Direction et syndicats espèrent trouver un accord d’ici la fin du mois.

Les clients de Bpost peuvent suivre leurs expéditions en ligne via Track & Trace et l’app My Bpost. L’entreprise postale a déjà dû refuser des colis. “Nous avons dû mettre des limites pour certains clients”, a indiqué une porte-parole.

Belga