La grève chez bpost toujours en cours: “Il est difficile de distribuer des produits dans tout le pays”

Des actions de grève sont encore organisées au sein de bpost mercredi. Les perturbations les plus importantes sont en Wallonie, a indiqué l’entreprise postale.

Des actions de protestations sont organisées depuis la semaine passée en opposition au plan de transformation de bpost, notamment parce que la direction souhaite modifier les horaires de travail des facteurs.

Des actions sont encore en cours mercredi, mais “c’est une situation très hétérogène“, explique une porte-parole de l’entreprise. La situation peut fortement varier localement. Les perturbations sont, dans l’ensemble, plus importantes dans le sud du pays.

Les centres de distribution de Charleroi et Liège sont fortement perturbés, tout comme à Bruxelles. “Il est donc difficile de distribuer des produits dans tout le pays“, note la porte-parole. Les centres de distribution à Anvers et Gand fonctionnent normalement.

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En Flandre, l’approvisionnement est surtout perturbé en Flandre occidentale, où 85% des tournées sont assurées.

La direction et les syndicats ont convenu vendredi d’une suspension du plan de transformation dans l’attente des négociations autour des modalités de sa mise en oeuvre. Ils souhaitent aboutir à un accord fin avril.

Belga – Photo : Belga Image