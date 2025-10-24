Passer la navigation
La gare de Brussels Airport-Zaventem sera moins desservie en novembre et décembre

La gare de Brussels Airport-Zaventem sera moins desservie en novembre et décembre en raison de travaux de maintenance, annonce vendredi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire Infrabel.

Infrabel va procéder au renouvellement d’éléments de l’infrastructure ferroviaire (rails et traverses) à Zaventem, en direction de l’aéroport, ainsi qu’à la démolition d’une dalle de béton supportant des aiguillages. Une nouvelle dalle sera ensuite coulée. Cette période sera également mise à profit afin de renouveler les rails d’une des voies du tunnel menant à la gare de Brussels Airport.

Au total, 5 aiguillages, 800 mètres de voies et 1.200 mètres de rails seront remplacés. Il s’agit de la 2ème phase de ce chantier, la première phase ayant été menée à bien en février 2025.
Ce projet de grande envergure débutera le week-end des 8 et 9 novembre par le déchargement des matériaux. Ensuite, du 15 novembre au 9 décembre, des travaux seront effectués en continu. Infrabel prévoit de derniers travaux de finitions le week-end des 13 et 14 décembre.

Pendant toute la durée des travaux, certains trains ne s’arrêteront pas à Brussels Airport-Zaventem et leurs horaires pourront être adaptés, prévient Infrabel. L’impact concernera, entre autres, les trains IC Brussels Airport-Zaventem – Namur – Dinant, les trains IC Knokke – Bruxelles – Liège-Guillemins, les trains IC Tournai-Bruxelles-Brussels Airport-Zaventem, les trains Eurocity Bruxelles-Midi – Rotterdam CS (NL) et certains trains S19 Landen-Bruxelles-Nivelles.

Belga

24 octobre 2025 - 11h42
Modifié le 24 octobre 2025 - 11h42
 

