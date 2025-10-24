La gare de Brussels Airport-Zaventem sera moins desservie en novembre et décembre

Infrabel va procéder au renouvellement d’éléments de l’infrastructure ferroviaire (rails et traverses) à Zaventem, en direction de l’aéroport, ainsi qu’à la démolition d’une dalle de béton supportant des aiguillages. Une nouvelle dalle sera ensuite coulée. Cette période sera également mise à profit afin de renouveler les rails d’une des voies du tunnel menant à la gare de Brussels Airport.

Au total, 5 aiguillages, 800 mètres de voies et 1.200 mètres de rails seront remplacés. Il s’agit de la 2ème phase de ce chantier, la première phase ayant été menée à bien en février 2025.

Ce projet de grande envergure débutera le week-end des 8 et 9 novembre par le déchargement des matériaux. Ensuite, du 15 novembre au 9 décembre, des travaux seront effectués en continu. Infrabel prévoit de derniers travaux de finitions le week-end des 13 et 14 décembre.

Pendant toute la durée des travaux, certains trains ne s’arrêteront pas à Brussels Airport-Zaventem et leurs horaires pourront être adaptés, prévient Infrabel. L’impact concernera, entre autres, les trains IC Brussels Airport-Zaventem – Namur – Dinant, les trains IC Knokke – Bruxelles – Liège-Guillemins, les trains IC Tournai-Bruxelles-Brussels Airport-Zaventem, les trains Eurocity Bruxelles-Midi – Rotterdam CS (NL) et certains trains S19 Landen-Bruxelles-Nivelles.

