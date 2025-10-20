La fin de l’hébergement des demandeurs d’asile dans des hôtels inquiète les acteurs de terrain

C’était l’une des mesures d’urgence mise en place par le précédent gouvernement pour pallier la surcharge du réseau d’accueil. Le gouvernement Arizona veut désormais y mettre fin pour éviter “un appel d’air”. Mais sur le terrain, on craint plutôt une hausse des personnes se retrouvant dans la rue.

La ministre de l’Asile et de la Migration Anneleen Van Bossuyt (N-VA) a annoncé ce dimanche sur la chaîne VTM que le gouvernement fédéral allait progressivement mettre fin à l’accueil de demandeurs d’asile dans des chambres d’hôtel. La ministre affirme vouloir éviter ainsi ce qu’elle appelle un “appel d’air“. L’accueil doit être garanti dans des conditions “dignes, mais sobres“, souligne-t-elle.

Actuellement, quelque 380 personnes sont accueillies dans des chambres d’hôtel. Cette annonce a donc de quoi inquiéter les associations qui leur viennent en aide. “Nous avons des préoccupations par rapport à l’état de santé et à la prise en charge de ces personnes puisque si elles n’ont pas accès à un hôtel ou un hébergement – peu importe lequel – elles vont se retrouver en rue ou avec des solutions ultra précaires d’hébergement, avec un non accès à toute une série de droits“, déplore Astrid Bimson, chargée de communication au hub humanitaire. “On a déjà vu l’impact que cela peut avoir sur l’état de santé physique et mental de ces personnes.”

C’est dans ce contexte que la Croix-Rouge a annoncé ce lundi ouvrir à Anderlecht un nouveau centre destiné à accueillir des familles dans le besoin. L’accès se fera via la cellule orientation de Bruss’help. Pas de quoi néanmoins enrayer la saturation du réseau d’accueil, d’autant que la ministre de l’Asile et de la Migration dit vouloir progressivement fermer des initiatives locales d’accueil avant de réduire le nombre de centres collectifs.

■ Reportage de Jamila Saïd M’Rabet et Marjorie Fellinger