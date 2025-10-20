La Région bruxelloise ouvre 285 places pour des familles contraintes de vivre à la rue

La Région bruxelloise a annoncé lundi l’ouverture de près de 285 places pour héberger des familles actuellement contraintes de vivre en rue.

Selon le ministre-président en affaires courantes Rudi Vervoort (PS) et le ministre de l’Action sociale Alain Maron (Ecolo), le gouvernement bruxellois entend ainsi renforcer ses dispositifs d’accueil “face à l’aggravation dramatique de la crise de l’hébergement dans la capitale, afin de répondre à une situation humainement très difficile“.

“Avec les acteurs de terrain, nous mettons tout en œuvre pour trouver des solutions durables et garantir à chacun le droit fondamental à un hébergement digne. Bruxelles prend ses responsabilités, mais cette mobilisation doit être partagée par tous les niveaux de pouvoir“, a commenté Rudi Vervoort dans un communiqué commun.

Les deux ministres ont souligné que malgré les efforts de la Région-capitale en termes de création de places d’accueil depuis 5 ans, les opérateurs de l’accueil doivent refuser des personnes.

► Lire aussi | Un nouveau centre de la Croix-Rouge réservé aux familles dans le besoin a été ouvert

Appel à la coopération

“Les politiques migratoires fédérales sont beaucoup plus restrictives et il y a une diminution progressive des capacités fédérales d’accueil pour du public qui est pourtant de la responsabilité du Fédéral. Le réseau d’accueil longue durée (comme les maisons d’accueil) est saturé. On note par ailleurs depuis le Covid une augmentation de la précarité sociale générale. Malgré le doublement des moyens bruxellois (Région et COCOM) dédicacés à l’aide aux personnes sans chez-soi depuis 2019 et l’ouverture massive de nouvelles solutions d’accueil (urgence, housing first, squats encadrés), la situation reste malheureusement préoccupante“, ont-ils expliqué.

“Dans un contexte où la solidarité fédérale recule, Bruxelles prend ses responsabilités pour protéger les familles les plus vulnérables. Mais la Région bruxelloise ne peut pas tout faire seule. Nous en appelons à une coopération urgente entre tous les niveaux de pouvoir pour garantir une réponse digne et durable à situation“, a insisté Alain Maron.

Selon le dernier dénombrement, près de 10.000 personnes seraient sans logement à Bruxelles.

Avec Belga – Photo : BX1