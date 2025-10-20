Un nouveau centre de la Croix-Rouge réservé aux familles dans le besoin a été ouvert

Un nouveau centre destiné à accueillir les familles dans le besoin a été ouvert par la Croix-Rouge : à terme, sa capacité sera de 185 places.

La Croix-Rouge a ouvert mercredi dernier à Bruxelles son centre Marie Curie, destiné à accueillir les familles dans le besoin. Actuellement, 75 places sont disponibles, une capacité qui sera portée à 185 places à terme, annonce l’organisme lundi dans un communiqué.

Le bâtiment est exclusivement réservé aux familles. “De plus en plus de familles, certaines avec des bébés et des enfants en bas âge, se retrouvent sans aucune solution d’hébergement“, constate la Croix-Rouge.

Depuis cet été, l’instance d’aide observe une “augmentation significative de ce public” au Hub humanitaire qui propose des services de base aux personnes sans abri (repas, hygiène…). “En septembre, 94% des demandes d’hébergement pour des familles se sont soldées par un échec.”

► Voir notre reportage | Des chefs belges s’unissent à la Croix-Rouge pour soutenir l’aide alimentaire

Le centre Marie Curie a été ouvert avec le soutien de Vivalis, du SPP Intégration sociale et du Service public régional de Bruxelles (SPRB). L’accès se fera via la cellule orientation de Bruss’help en appelant le 02/880.86.89.

Pour l’hébergement, la Croix-Rouge dispose de deux centres pour hommes isolés (Belliard et Train Hostel, 100 places chacun). Pour l’accueil de jour, le Hub humanitaire reste le premier point d’ancrage de nombreuses personnes sans abri à Bruxelles. En moyenne, 800 repas y sont servis chaque jour.

En outre, la Croix-Rouge a assuré en moyenne 65 consultations par jour au premier semestre dans son Refugee Medical Point (RMP).

Selon le dernier dénombrement, près de 10.000 personnes seraient sans logement à Bruxelles.

Belga – Photo : Belga Image