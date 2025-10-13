Des chefs belges s’unissent à la Croix-Rouge pour soutenir l’aide alimentaire

La Croix-Rouge de Belgique a lancé lundi la campagne “On mange quoi ce soir ?”, en collaboration avec plusieurs grands chefs belges, destinée à offrir une aide alimentaire de qualité aux bénéficiaires. En Belgique, plus de 600.000 personnes dépendent aujourd’hui de l’aide alimentaire pour se nourrir, dont environ 90.000 à Bruxelles.

Cette initiative vise à proposer une alimentation saine, variée et équilibrée, tout en renforçant la dignité et l’autonomie des bénéficiaires. “Nous ne nous contentons pas de répondre à un besoin immédiat: nous contribuons aussi à la santé des bénéficiaires sur le long terme“, souligne Véronique Walbaum, responsable des actions de lutte contre la précarité à la Croix-Rouge. Dans les épiceries sociales de l’organisation, les bénéficiaires paient 50% du prix des produits, qu’ils choisissent librement, comme dans un supermarché.

Quelque 1.700 bénévoles participent à ces actions, soutenues par trois sources d’approvisionnement: la plateforme d’achat solidaire Solifood, la récupération d’invendus de supermarchés (d’une valeur de 2,5 millions d’euros par an) et les produits du Fonds social européen.

our sensibiliser le public, la cheffe étoilée Isabelle Arpin a relevé lundi un défi culinaire en cuisinant un menu gourmand à partir de produits de qualité disponibles dans les épiceries de la Croix-Rouge. Dix chefs et influenceurs culinaires, dont Julien Lapraille, Pierre Résimont, Pascale Naessens ou Lionel Rigolet, se mobilisent également autour de la campagne.

Les meilleures recettes seront réunies dans un livret symboliquement offert aux donateurs.

