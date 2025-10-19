Le fédéral va mettre fin à l’accueil des demandeurs d’asile dans les chambres d’hôtel

Quelque 380 demandeurs d’asile sont accueillis dans des chambre d’hôtel. Le fédéral compte mettre fin à cette pratique mise place par le gouvernement précédent.

Le gouvernement fédéral va mettre fin progressivement à l’accueil de demandeurs d’asile dans des chambres d’hôtel, a annoncé dimanche la ministre de l’Asile et de la Migration Anneleen Van Bossuyt (N-VA) sur la chaîne VTM. Elle affirme vouloir éviter ainsi ce qu’elle appelle un “appel d’air“.

L’accueil à l’hôtel était une mesure d’urgence mise en place par le gouvernement précédent pour pallier un réseau d’accueil surchargé, explique la ministre dans un communiqué de presse. Elle dit vouloir clore ce chapitre, car loger des demandeurs d’asile dans des chambres d’hôtel donne selon elle un “mauvais signal aux citoyens” et crée un “appel d’air“. L’accueil doit être garanti dans des conditions “dignes, mais sobres“, souligne-t-elle.

Cette décision a été prise dans un contexte de baisse du nombre de demandes d’asile en Belgique. Celles-ci devraient rester stables en 2025 par rapport à l’an dernier, à 40.000 demandes.

Actuellement, quelque 380 personnes sont accueillies dans des chambres d’hôtel, selon la ministre, qui ne précise pas quand la Belgique pourra complètement se passer de ce type d’hébergement pour les demandeurs d’asile concernés.

Elle souhaite ensuite fermer des initiatives locales d’accueil, avant de réduire le nombre de centres collectifs.

