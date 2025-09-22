La cyberattaque qui a touché Brussels Airport n’a pas compromis la sécurité aérienne

La Commission européenne assure que la cyberattaque ayant perturbé plusieurs aéroports européens, dont Brussels Airport, n’a pas compromis la sécurité aérienne.

La sécurité du trafic aérien et du contrôle aéronautique n’a pas été compromise par la cyberattaque visant la société Collins Aerospace, qui a affecté ce week-end plusieurs aéroports européens, dont Brussels Airport, a affirmé lundi la Commission européenne.

“La Commission travaille en collaboration avec Eurocontrol (sécurité aéronautique), ENISA (agence européenne de cybersécurité), les autorités nationales, les aéroports et les compagnies aériennes afin de reprendre les opérations et d’aider les passagers“, selon un porte-parole.

► Lire aussi | Brussels Airport : encore des vols annulés ce lundi matin à cause de la cyberattaque

Pour l’exécutif européen, ces incidents montrent à quel point il importe que les États membres transposent intégralement la directive SRI 2, qui établit un cadre uniforme pour la cybersécurité dans 18 secteurs critiques, dont l’aviation et les transports.

Selon l’ECSO, organisation européenne pour la cybersécurité, quatorze États membres, dont la Belgique, ont déjà transposé la directive.

Plusieurs aéroports d’Europe (Berlin, Londres, Dublin, Bruxelles) connaissent de fortes perturbations depuis vendredi en raison d’une cyberattaque contre l’entreprise américaine Collins Aerospace, prestataire de systèmes d’enregistrement et d’embarquement.

Belga – Photo : Belga Image