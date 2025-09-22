Brussels Airport : encore des vols annulés ce lundi matin à cause de la cyberattaque

Les perturbations provoquées par la cyberattaque à Brussels Airport se poursuivent ce lundi. La grande majorité des vols peuvent toutefois être assurés, rapporte l’exploitant de l’aéroport.

Comme plusieurs autres aéroports européens, Brussels Airport est confronté depuis vendredi soir à des problèmes techniques au niveau des systèmes d’enregistrement et d’embarquement, en raison d’une cyberattaque qui cible le prestataire de services Collins Aerospace. Depuis lors, l’enregistrement de nombreux passagers s’effectue manuellement, avec des cartes d’embarquement manuscrites, ce qui ralentit considérablement le processus.

L’aéroport est calme ce lundi et la grande majorité des vols peuvent être assurés, indique l’exploitant Brussels Airport. Quarante des 277 vols au départ ont été annulés, ainsi que 23 des 277 avions à l’arrivée. Selon la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli, l’enregistrement se fait encore de façon alternative ce lundi, avec un stylo et du papier, mais aussi avec des ordinateurs portables et des tablettes. Il est également possible de s’enregistrer en ligne et les passagers peuvent imprimer eux-mêmes leurs étiquettes pour les bagages aux bornes.

On ne sait pas encore quand l’aéroport pourra refonctionner normalement.

Belga