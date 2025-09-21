Cyberattaque à Brussels Airport : annulation de 44 vols au départ de Zaventem

Des vols devront également être annulés dimanche à Brussels Airport en raison de la cyberattaque ayant visé un prestataire de service externe. Au total, 44 des 257 vols au départ sont concernés, dont six seront déroutés, selon la porte-parole Ihsane Chioua Lekhli dimanche matin.

Du personnel supplémentaire a été mobilisé, mais les problèmes continueront d’affecter les opérations, l’enregistrement manuel étant toujours requis. L’aéroport s’attend dès lors à de longs temps d’attente et à des retards. Une solution pérenne se fait toujours attendre. Brussels Airport conseille dès lors aux passagers de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport et de ne s’y présenter que si leur voyage est confirmé. Il est également conseillé aux passagers de se présenter à l’aéroport à temps, soit deux heures à l’avance pour les vols Schengen et trois heures à l’avance pour ceux hors Schengen.

A l’image de plusieurs autres aéroports européens, Brussels Airport rencontre des problèmes depuis vendredi soir avec ses systèmes d’enregistrement et d’embarquement en raison d’une cyberattaque visant un prestataire de services externe, la société américaine Collins Aerospace. Afin d’éviter de files d’attente trop longues et des annulations tardives, les compagnies aériennes avaient été invitées à annuler la moitié des 257 vols prévus au départ dimanche, mais finalement, ce chiffre a été ramené à 44.

Belga – Image d’illustration