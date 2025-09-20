Cyberattaque à Brussels Airport : aucun vol de Brussels Airlines annulé, mais les vols long-courriers subissent des retards

Aucun vol de Brussels Airlines n’a été annulé samedi au départ de Brussels Airport jusqu’à présent. La compagnie aérienne a toutefois espacé ses vols long-courriers, ce qui entraîne du retard pour certains d’entre eux.

Depuis vendredi soir, Brussels Airport fait face à des problèmes techniques causés par une cyberattaque menée contre l’un de ses fournisseurs externes de services, chargé des systèmes d’enregistrement et d’embarquement. D’autres aéroports européens ont également été touchés par les conséquences de cette cyberattaque. Neuf vols ont ainsi dû être annulés au départ de l’aéroport de Bruxelles samedi matin. Aucun vol de Brussels Airlines n’est toutefois concerné. “Nos équipes ont anticipé dès vendredi soir”, explique la porte-parole de la compagnie aérienne, Joëlle Neeb. “De plus, notre système de dépôt automatique des bagages fonctionne indépendamment de celui de Brussels Airport, qui est actuellement perturbé. Cela signifie que les passagers qui possèdent une carte d’embarquement, et qui se sont donc enregistrés en ligne, peuvent la scanner pour obtenir des étiquettes pour leurs bagages, puis déposer leurs valises sur le tapis roulant.” “Pour les passagers qui n’étaient pas encore enregistrés samedi matin et qui voyagent dans l’espace Schengen – des vols pour lesquels les informations liées au passeport ne sont pas nécessaires – nous l’avons fait nous-mêmes. Ainsi, à leur arrivée à l’aéroport, ils ont pu utiliser le système d’enregistrement automatique des bagages avec leur carte d’embarquement”, ajoute la porte-parole.

Brussels Airlines a par ailleurs espacé ses vols long-courriers au départ de Brussels Airport afin d’augmenter ses marges. La plupart de ces vols sont donc retardés

Beaucoup de voyageurs présents à Brussels Airport en dépit des perturbations

L’affluence est particulièrement dense au sein de Brussels Airport samedi matin, a constaté Belga sur place. Il est recommandé aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport et de tenir compte d’éventuels retards. La durée des perturbations n’est pas encore connue pour l’instant. Beaucoup de personnes présentes à l’aéroport n’avaient pas entendu parler de la cyberattaque. La nouvelle s’est répandue lorsque les voyageurs ont remarqué l’affluence inhabituelle au sein de l’aéroport ainsi que les retards de certains vols.

Dix vols annulés et 15 vols retardés en raison de la cyberattaque à Brussels Airport

Les problèmes techniques rencontrés à Brussels Airport ne sont toujours pas résolus samedi matin. Pour l’instant, dix vols sont annulés, tandis qu’une quinzaine sont retardés d’une heure ou plus, indique le service de presse de Brussels Airport.

Ces problèmes techniques ont été causés par une cyberattaque visant un fournisseur de services externe à l’aéroport, chargé des systèmes d’enregistrement et d’embarquement. Plusieurs aéroports européens sont concernés, dont Brussels Airport. “Le prestataire travaille activement sur le problème et s’efforce de le résoudre dans les meilleurs délais”, souligne une porte-parole de Brussels Airport. Dans l’intervalle, les procédures d’enregistrement et d’embarquement doivent être réalisées manuellement, ce qui a des conséquences sur les horaires des vols. Actuellement, neuf vols sont annulés, tandis qu’une quinzaine d’entre eux sont retardés d’une heure ou plus.

Quelque 35.000 passagers doivent décoller de Brussels Airport samedi. L’aéroport leur recommande de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport et de ne se présenter que si leur voyage est confirmé. Les passagers doivent se présenter à l’aéroport à temps, soit deux heures à l’avance pour les vols Schengen et trois heures à l’avance pour ceux hors Schengen, et suivre les informations diffusées par l’aéroport.

Un fournisseur de services de Brussels Airport paralysé par une cyberattaque

Les systèmes d’enregistrement et d’embarquement de Brussels Airport sont indisponibles en raison d’une cyberattaque visant un fournisseur de services, a signalé l’aéroport de Zaventem dans la nuit de vendredi à samedi. D’importantes perturbations sont attendues.

“Une cyberattaque a eu lieu vendredi soir contre le fournisseur de services des systèmes d’enregistrement et d’embarquement, affectant plusieurs aéroports européens, dont Brussels Airport“, a indiqué ce dernier dans un communiqué. “Les systèmes propres de Brussels Airport ne semblent pas être affectés à ce stade. L’impact fait actuellement l’objet d’une enquête plus approfondie. Le fournisseur de services travaille activement sur le problème et s’efforce de le résoudre dans les meilleurs délais”, a précisé l’aéroport.

Belga – Image : Caravaggio