La Culture ne veut pas du baromètre corona

Le secteur culturel a confirmé hier (jeudi) son opposition à l’introduction de cet outil mis en place par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Pierre-Alain Breeveld, président de la Fédération de la Culture Indépendante nous explique la raison.

Le baromètre, évoqué depuis de nombreux mois mais enfin mis en place par le gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées réunis en comité de concertation (Codeco) ce vendredi, doit permettre d’établir une série de mesures à prendre dans certains secteurs, dont celui de la culture, en fonction d’un code couleurs correspondant à la gravité de la situation.

Alors qu’il est encore au stade de projet, le baromètre n’est pourtant pas passé auprès du secteur culturel, qui a déjà fait connaître son opposition par communiqué. “A l’heure actuelle, son application n’offrirait aucune assurance de reprise pérenne et de prévisibilité des activités du secteur culturel. Au contraire, il confirme la position adoptée par le politique qui continue à considérer la culture comme une variable d’ajustement, un secteur non essentiel sans égard aux conséquences sur l’emploi, la motivation de ses acteurs et la population.”

Pierre-Alain Breeveld, président de la Fédération de la Culture Indépendante était l’invité du 12h30 sur BX1+. Il était l’un des signataires de ce communiqué. “Toutes les fédérations de la culture se sont unies hier pour dire « non ça ne sera pas notre baromètre »“, nous a-t-il expliqué. Selon lui, l’outil ne permet pas au secteur de se situer correctement face à la situation épidémiologique “puisqu’il y a deux paramètres : le nombre de lits en soins intensifs et le nombre d’hospitalisations journalières et en l’occurence aujourd’hui, le nombre d’hospitalisations augmente et celui des soins intensifs diminue. Ce qui fait qu’on est déjà avec les deux extrêmes de ce baromètre.”

Concernant les jauges qui devraient être limitées en fonction de la taille et de la capacité de la salle, Pierre-Alain Breeveld n’est pas forcément rassuré. Il estime que le baromètre est “extrêmement limitatif” et “sujet à énormément d’interprétations”.