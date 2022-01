Mont des Arts : spectacles annulés, et maintenant que faire ?

Face aux vagues de Covid-19, les mesures sanitaires contraignent de nombreuses salles de spectacle doivent garder portes closes ou continuer avec des jauges, ou non… Un casse-tête organisationnel à gérer.

Depuis des mois, on ne compte plus les spectacles et les concerts annulés, reportés. Et cela concerne autant les grandes institutions que les petits lieux. Un véritable casse-tête pour les programmateur.trices et directeur.trices, et à chaque fois une douche froide pour les artistes, les technicien.nes, et toutes les personnes qui portent des projets culturels et les regardent, impuissants, partir en fumée.

Comment garder le cap sur ces sables mouvants ? Et comment se règlent les questions de dédommagements, de contrats, de répétitions etc. ? Ce ne sont pas les questions qui manquent…

Davd Courier en discute ce jeudi sur le plateau de Mont des Arts avec les artistes Biche de Ville et Clément Ladylo Pieters, le directeur général et artistique de la Monnaie Peter de Caluwe et le président d’Asspropo Benoît Raoult.

► Découvrez tous les numéros de Mont des Arts en replay sur notre site.