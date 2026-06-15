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Vide-grenier hors du commun ce lundi au Magic Land Théâtre

Le Magic Land Théâtre doit bientôt quitter les lieux : des centaines de costumes et accessoires étaient à vendre ce lundi. 

Costumes, chapeaux, perruques ou éléments de décor… le Magic Land Théâtre se sépare d’une partie de ses réserves, en vue de son déménagement. Le tout est vendu au poids ou à petit prix. Un vide-grenier hors du commun. Le Magic Land Théâtre sera sur les routes tout l’été en attendant de trouver un nouveau lieu.

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■ Un reportage de Claire Vermeulen et Yannick Vangansbeek

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