Le baromètre corona déjà retoqué par le secteur culturel

Alors que les détails de ce baromètre corona doivent être débattus et confirmés lors du Comité de concertation prévu ce vendredi, le secteur culturel a confirmé à l’unanimité son opposition à l’introduction de cet outil pour lutter contre le Covid-19.

Le baromètre corona n’a pas encore été confirmé, mais des bribes de cet outil qui doit permettre une meilleure lutte contre le Covid-19 ont déjà été dévoilées ces derniers jours dans la presse. Un code couleur sera prévu et selon les secteurs, il permettra de savoir quelles ouvertures et/ou fermetures peuvent être prévues selon le nombre d’hospitalisations suite au coronavirus.

Mais ce baromètre n’est pas du goût du secteur culturel, qui a déjà fait connaître son opposition par communiqué. “Surévaluation du risque sanitaire, outil trop complexe, mesures contraignantes et surabondantes au regard du type d’activité et de public, incohérentes et discriminatoires au sein même du secteur, mais surtout par rapport aux activités pourtant avérées plus risquées qui échappent, elles, au baromètre, marge d’interprétation trop grande n’écartant pas le risque de marchandage politique… Autant de raisons qui contraignent le secteur culturel à rejeter unanimement ce baromètre”, estiment les organisations du secteur.

“Pas un accélérateur de l’épidémie”

“À l’heure actuelle, son application n’offrirait aucune assurance de reprise pérenne et de prévisibilité des activités du secteur culturel. Au contraire, il confirme la position adoptée par le politique qui continue à considérer la culture comme une variable d’ajustement, un secteur non essentiel sans égard aux conséquences sur l’emploi, la motivation de ses acteurs et la population“, ont-elles ajouté dans un communiqué.

Le secteur culturel a réitéré sa demande de reprise immédiate des activités culturelles au Codeco ainsi que “l’instauration de mesures compensatoires adéquates et suffisantes si des restrictions acceptables devaient être imposées”. “Au regard des constats scientifiques, le secteur culturel ne peut pas être considéré comme un accélérateur de l’épidémie”, ont souligné les acteurs du secteur culturel.

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a confirmé à la Chambre que ce baromètre devrait permettre de “ne pas garder des règles en vigueur un jour de trop. Et d’offrir davantage de transparence et de prévisibilité en cas de resserrement des règles”.

