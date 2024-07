Sénat : les sénateurs cooptés ont prêté serment ce jeudi

À tour de rôle, les sénateurs cooptés ont prononcé la formule consacrée: “Je jure d’observer la Constitution” dans une, deux ou les trois langues nationales, tandis que l’ex-ministre wallonne Valérie De Bue (MR) était désignée à sa présidence.

Du côté francophone, deux des quatre sièges seront occupés par d’anciens députés bruxellois et fédéral: Viviane Teitelbaum (MR) et Malik Ben Achour (PS). Le PTB et les Engagés ont choisi deux personnalités de la société civile: Antonio Cocciolo, ancien président de la FGTB Charleroi, pour les communistes, et Marie-Claire Mvumbi, fondatrice du Collectif des familles monoparentales, pour les centristes.

Du côté néerlandophone, les sénateurs choisis sont tous d’anciens parlementaires: Gilles Verstraeten et An Capoen pour la N-VA, Goedele Liekens pour l’Open Vld, Bianca Debaets pour le CD&V et Hans Verreyt pour le Vlaams Belang. Dix sénateurs devaient prêter serment, mais ils n’étaient que neuf. Vooruit a fait bande à part. Les socialistes flamands n’ont pas désigné de sénateur coopté, comme l’avait annoncé leur président Conner Rousseau durant la campagne électorale, afin de marquer leur volonté de supprimer cette institution dont les pouvoirs ont été réduits au fil des réformes de l’État.

Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck