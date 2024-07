Les primes Renolution victimes de leur succès : elles sont suspendues à partir du 16 août

Le budget 2024 est déjà épuisé, et les prochains versements seront possibles “au plus tard à partir du 1er janvier prochain“, annoncent les cabinets du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), et du ministre en charge de la Transition climatique, Alain Maron (Ecolo), dans un communiqué.

Devant le nombre de demandes, la Région bruxelloise ne sera plus en mesure de verser les primes à la rénovation et aux investissements dans l’économie d’énergie à partir du 16 août prochain.

Lancées en 2022, les primes Renolution à disposition des habitants de la capitale pour soutenir leurs travaux de rénovation et d’économie d’énergie ont rencontré un grand succès et leur nombre n’a cessé d’augmenter. Le budget qui leur a été consacré par le gouvernement bruxellois est passé de 22 millions en 2019 à 69 millions en 2024. Sous cette législature 2019-2024, plus de 250 millions leur ont été réservés.

Selon les deux ministres, le budget de 69 millions d’euros prévu pour 2024 est en passe d’être totalement octroyé avec les demandes de prime effectuées depuis le début de l’année. Par conséquent, les autorités régionales “sont dans l’obligation de suspendre dès le 16 août la possibilité d’introduire de nouvelles demandes de primes Renolution auprès d’urban.brussels et Bruxelles Environnement, dans l’attente d’une décision du futur gouvernement bruxellois quant à l’octroi de moyens budgétaires supplémentaires“.

Le gouvernement sortant, en affaires courantes, ne peut faire les transferts et modifications budgétaires nécessaires. Les personnes ayant déjà introduit une demande seront informées par courrier d’urban.brussels ou Bruxelles Environnement.

“Conscients que cette situation peut être compliquée pour celles et ceux qui ont lancé et payé des travaux en espérant recevoir une prime pour couvrir une partie du coût de cet investissement, nous tenons à rassurer les Bruxelloises et Bruxellois qui n’ont pas encore introduit de demande de primes Renolution. Ils ont douze 12 mois à dater de la dernière facture de soldes des travaux pour introduire leur demande. Au plus tard, le paiement des primes, y compris celles en attente, reprendra le 1er janvier 2025“, précise le communiqué.