Procès de Sedric Wanji : le demandeur d’asile reconnu coupable de meurtre sur Zakaria Abkari

Le jury de la cour d’assises de Bruxelles a reconnu jeudi soir Sedric Wanji coupable de meurtre sur Zakaria Abkari. Cet homme sans-abri, âgé de 35 ans, avait été tué à la suite d’un coup de couteau dans le thorax le 30 août 2023 aux abords du parc Maximilien à Bruxelles.

Le jury a suivi la thèse du ministère public et de la partie civile, Me Nathalie Buisseret et Me Isabelle Slaets, en établissant que l’accusé, Sedric Wanji, était bien l’auteur des coups de couteau sur la victime, Zakaria Abkari, notamment sur base des analyses ADN. Celles-ci montraient que du sang de Zakaria Abkari s’était retrouvé par projection sur des vêtements de l’accusé.

Le jury a suivi cette thèse également quant à l’intention homicide. “Il est établi au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a eu intention homicide compte tenu des deux coups de couteau portés dans des zones vitales du corps. L’accusé a, en toute connaissance de cause, mis en œuvre des moyens qui doivent donner la mort“, a-t-il conclu.

Quant à l’excuse de provocation, plaidée par les avocates de la défense, le jury l’a rejetée au motif que la réaction de l’accusé ne répondait pas aux critères d’immédiateté et de proportionnalité constitutifs de cette cause d’excuse.

“Il apparaît des images de vidéo-surveillance que l’altercation s’est déroulée en plusieurs séquences. Monsieur Wanji, après avoir reçu le coup de pavé sur la tête de la part de la victime, s’est relevé quelques secondes plus tard à peine, et il a couru derrière la victime avant de la poignarder“, a établi le jury. “Il n’y a aucune proportionnalité entre une lésion bénigne, qui a nécessité deux agrafes et conduit à une incapacité temporaire de travail de 24 heures, et un coup de couteau qui a donné la mort“.

Le débat sur la peine se tiendra vendredi.

Rappel des faits

Sedric Wanji, un Camerounais demandeur d’asile en Belgique âgé de 21 ans, était accusé de meurtre sur Zakaria Abkari, un sans-abri âgé de 35 ans, commis le 30 août 2023 sur l’Allée Verte à Bruxelles, à côté du parc Maximilien. La victime a reçu deux coups de couteau, l’un dans la nuque et l’autre en région thoracique, qui a perforé le cœur.

Une semaine après les faits, le 6 septembre, Sedric Wanji a été arrêté au centre Fedasil (l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile) du Petit Château à Bruxelles, où il résidait. Le lendemain, il a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé de meurtre.

Lors de ses auditions, Sedric Wanji a déclaré qu’il ne connaissait pas la victime et que celle-ci l’avait agressé alors qu’il se trouvait assis sur un banc dans le parc Maximilien. Il a affirmé avoir reçu un coup de poing et un coup de pavé sur la tête. Il ressort de son dossier médical qu’il a effectivement été suturé pour une plaie crânienne le 30 août 2023. L’accusé a raconté s’être ensuite défendu, mais ne plus savoir comment. Il a précisé qu’il n’était pas armé d’un couteau, mais que la victime, elle, en avait un.

Belga – Photo : Google Maps