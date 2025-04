Polémique autour des propos de Georges-Louis Bouchez : un élu bruxellois lance une pétition

Hassan Rahali (PS), président du Conseil communal de Molenbeek a lancé une pétition citoyenne en réaction aux propos tenus par Georges-Louis Bouchez, à l’encontre de la communauté marocaine de Belgique.

Dans son communiqué, l’élu communal bruxellois évoque des déclarations “stigmatisantes” et “dangereuses” qui, selon lui, menacent la cohésion sociale. Il appelle le président du MR à présenter des excuses publiques immédiates. À défaut, il estime que Georges-Louis Bouchez devrait démissionner. “La communauté belgo-marocaine fait pleinement partie de l’histoire, du développement et du présent de notre pays. S’attaquer à elle, c’est fracturer notre cohésion nationale”, souligne-t-il. La pétition a déjà recueilli plus de 140 signatures.

Le 16 avril, le président du MR a suscité la controverse en déclarant lors d’une interview à propos du renforcement des contrôles pour lutter contre la fraude sociale : “Des gens qui ont des maisons au Maroc, par exemple, et qui touchent des allocations sociales en Belgique. Bien évidemment que ça sera vérifié. On peut le faire via les régions vu qu’on a une tutelle sur les CPAS”.

Rédaction