Voici à quoi devrait ressembler le baromètre corona sur la table du Codeco

Un Comité de concertation est prévu ce vendredi : il y a sera principalement question du baromètre Corona, évoqué depuis l’automne dernier et enfin mis en place.

Ce baromètre Corona servira à l’instauration de mesures sanitaires plus ou moins strictes selon la situation épidémiologique. Mais il se confirme que cet outil ne sera pas automatisé : pas question d’instaurer automatiquement des mesures sanitaires sur la seule base de ce baromètre. Des comités de concertation auront toujours lieux pour permettre aux politiques de prendre des mesures sanitaires, sur base du baromètre.

Des discussions sont encore en cours autour des conditions exactes de cet outil, mais la confirmation de l’organisation d’un comité de concertation, ce vendredi, montre qu’elles sont déjà bien avancées.

Selon les premières informations dévoilées ce mardi matin par Le Soir et La Libre Belgique, ce baromètre devrait afficher trois étages : un feu vert lorsque la situation épidémiologique est bonne ; un feu orange, activé à partir de 300 lits pour des patients Covid en soins intensifs, et qui demande des mesures sanitaires modérées ; et un feu rouge, activé à partir de 500 lits pour des patients Covid en soins intensifs, et qui demande des mesures sanitaires strictes.

Pas pour les écoles ou les magasins

Ce baromètre serait mis en place pour certains secteurs seulement : les écoles et les magasins, par exemple, ne seront pas concernés. L’outil serait plutôt utilisé pour l’horeca et les événements en intérieur et en extérieur (qu’ils soient sportifs, culturels…).

Concernant l’horeca, une différence serait faite entre l’horeca en intérieur statique (cafés assis, restaurants) et l’horeca en intérieur dynamique (discothèque, café dansant…). En intérieur statique, le Covid Safe Ticket deviendrait obligatoire, le port du masque serait obligatoire pour le personnel et des tables de 8 personnes maximum seraient autorisées en cas de feu orange. Et en cas de feu rouge, le masque deviendrait obligatoire pour tout le monde avec, en prime, une fermeture à 23h00 et des tables de 6 personnes maximum. En intérieur dynamique, le CST serait de toute manière obligatoire, même en cas de feu vert. La capacité des établissements passerait à 60% en cas de feu orange et les lieux seraient tout simplement fermés en cas de feu rouge.

Concernant les événements également, une différence serait faite entre les événements statiques (public assis) et les événements dynamiques (concerts debout…). Pour les événements statiques, en cas de feu orange, le CST serait demandé à partir de 50 personnes et la capacité des lieux serait limitée à 60%. Et le feu rouge signifierait une fermeture à 23h00 et une capacité réduite à 50%. Pour les événements dynamiques, les mêmes règles s’appliqueraient sauf en cas de feu rouge : l’interdiction de ces événements serait alors promulguée.

Les conditions exactes de ce baromètre corona seront révélées officiellement ce vendredi lors d’un Comité de concertation qui s’annonce animé.

Grégory Ienco – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck