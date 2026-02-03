La commune d’Auderghem veut métamorphoser la Place de l’Amitié

La commune prévoit un réaménagement en profondeur pour faire de cet espace aujourd’hui très minéral un lieu plus vert, plus calme et plus sûr pour les habitants, avec moins de voitures et davantage de place pour la nature et la mobilité douce.

Située près du campus de la VUB et des métros Hankar et Pétillon, la Place de l’Amitié va faire peau neuve. Si elle est majoritairement composée d’asphalte et de places de stationnement, celle-ci sera réaménagée pour devenir un vrai lieu de rencontre pour le quartier.

La commune, avec le bureau d’étude Agora, prévoit notamment de retirer une grande partie du bitume et de végétaliser l’espace. Ainsi, trente-trois nouveaux arbres seront plantés, des prairies fleuries, des massifs de plantes et des arbustes locaux. L’objectif est de créer un îlot de fraîcheur pour lutter contre la chaleur en été et favoriser la biodiversité.

L’eau de pluie absorbée

Parmi les autres changements importants : la gestion de l’eau de pluie. Au lieu qu’elle parte directement dans les égouts, elle sera en grande partie absorbée sur place grâce à des sols perméables, des jardins de pluie et des zones spécialement aménagées pour stocker et infiltrer l’eau.

Suppression des places de stationnement

Afin que la place devienne un réel espace de rencontre, et de partage, la vitesse y sera limitée à 20 km/h et des ralentisseurs seront installés aux entrées des rues. Seules deux places de stationnement pour voitures électriques resteront en surface. Les autres automobilistes sont invités à se garer dans les parkings souterrains déjà présents dans le quartier.

Environ 21 places pour vélos seront aménagées, dont un box sécurisé. Des cheminements piétons traverseront la place, et une aire de jeux en bois sera installée pour les enfants. Des bancs inviteront aussi les riverains à s’asseoir et profiter du lieu.

Le dossier est actuellement à l’enquête publique jusqu’au 10 février.

Rédaction – Photo : Google Street View