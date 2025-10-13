Disparition d’une institution culturelle: la Fédération Wallonie-Bruxelles met fin à la Médiathèque Nouvelle

Le gouvernement a, à l’occasion des discussions liées au conclave 2026-2029, confirmé son intention d’organiser la fin des activités de Médiathèque Nouvelle en 2028, annonce ce lundi le cabinet de la Ministre-Présidente Elisabeth Degryse. Le personnel se dit “choqué”. La Médiathèque Nouvelle compte ce jour 46,5 équivalents temps plein et allait fêter son 70e anniversaire.

“Après avoir fait un travail d’analyse des objectifs, au regard des moyens disponibles, le gouvernement a constaté la redondance des missions assurées par la Médiathèque Nouvelle avec celles d’autres opérateurs sur le territoire“, affirme le cabinet d’Elisabeth Degryse (Les Engagés). “Suite au conclave budgétaire il a été communiqué à la direction la décision de cesser les activités de la structure en 2028, après un phasing out qui débutera en janvier prochain. L’information a été communiquée ce midi par la direction aux travailleurs.” “Nous n’avons ni été reçus ni été entendus” Ceux-ci ont réagi par communiqué: “Au moment où l’institution allait fêter son 70ème anniversaire en 2026, le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles a annoncé sa décision irrévocable de ne pas renouveler le contrat programme de l’asbl au 01/01/2027. Nous avons été choqués d’apprendre cette décision sans concertation préalable, sans avoir pu discuter des projets et des diverses propositions liées au nouveau projet de contrat programme et à l’avenir de l’association. Malgré les rapports favorables et les nombreuses adaptations que le personnel a vécu ces dernières années, nous n’avons ni été reçus ni été entendus avant cette décision unilatérale.”

“Avec la disparition de ce soutien qui correspondait à l’essentiel du budget de Médiathèque Nouvelle, il n’y a pas d’autre solution pour les instances de l’asbl que d’envisager une liquidation et l’intention de licenciement collectif tout en espérant le reclassement d’une partie du personnel et la prise en charge du passif social par la FWB. Ce serait le troisième plan Renault en 20 ans“, réagit le Président de l’Organe d’Administration, Jean-Jacques Deleeuw.

Très récemment renommée Médiathèque Nouvelle, celle-ci était née Discothèque nationale de Belgique, avant de devenir La Médiathèque, puis PointCulture. La Médiathèque Nouvelle compte 46,5 équivalents temps plein, soit 55 collaborateurs travaillant au siège d’Auderghem et dans certaines bibliothèques de Wallonie.