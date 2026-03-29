La Belgique reporte à son tour l’enregistrement des données biométriques à l’aéroport

L’enregistrement des données biométriques des ressortissants de pays tiers entrant dans l’espace Schengen est reporté en Belgique en raison des files qu’il génère à l’aéroport, ont annoncé dimanche le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) et la ministre de l’Asile et de la Migration Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

Depuis le 12 octobre dernier, l’activation progressive de l’Entry Exit System (EES) impose l’enregistrement des données biométriques des ressortissants de pays tiers franchissant l’espace Schengen. La procédure, décidée par les États membres de l’UE, génère de longues files d’attente pour les passagers, au point que la France, les Pays-Bas et d’autres pays de l’Union ont déjà décidé de la reporter, soulignent les deux ministres, dans un communiqué.

“À Bruxelles-National, les services de police, l’Office des Étrangers, l’exploitant Brussels Airport Company et les compagnies aériennes mobilisent depuis plusieurs mois tous les moyens disponibles pour assurer un contrôle frontalier sécurisé, adapté aux flux de passagers dans le cadre du nouveau système européen. Malgré ces efforts, les conditions technologiques et infrastructurelles nécessaires à un enregistrement biométrique dans des conditions normales et acceptables pour les passagers ne sont pas réunies”, constatent les deux ministres.

À leurs yeux, une concertation s’impose au niveau européen. “Les services compétents poursuivront leur concertation avec la Commission européenne en vue d’établir un calendrier commun et réaliste”.