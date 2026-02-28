Journée mondiale des maladies rares : les arcades du Cinquantenaire illuminées pour l’occasion

Le 28 février est la Journée mondiale des maladies rares. En Belgique entre 500 et 700.000 personnes sont atteintes de l’une d’elle.

Ce soir, en solidarité avec ces malades, les arcades du Cinquantenaire sont illuminées. Les couleurs roses, vertes, bleues et mauves illuminent le célèbre monument et son parc.

► Voir aussi | Journée internationale des maladies rares : “On estime que 94% des maladies rares n’ont pas de traitement disponible”



Cette journée internationale est particulière cette année, car le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a tout récemment présenté le nouveau Plan belge Maladies rares 2026-2030. “Il tente d’offrir une réponse aux nombreux défis de nos patients qui souffrent d’une maladie rare en Belgique“, se réjouit Stefan Joris, le président de l’association RaDiOrg.

■ Interview de Stefan Joris, président de l’association RaDiOrg dans le 18h