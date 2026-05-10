Iris Tipik Electro Night : la Place des Palais noire de monde pour Henri PFR et Meduza

13.000 personnes se sont rassemblées samedi soir sur la Place des Palais à Bruxelles à l’occasion de l’Iris Tipik Electro Night, l’un des temps forts de la Fête de l’Iris. Malgré une édition réduite à une seule journée en raison des restrictions budgétaires, l’ambiance était bien au rendez-vous, notamment grâce à une météo splendide.

Dès 18h30, Thomas Hamilton a lancé les festivités, suivi du set de Lauravioli. “C’est hyper valorisant de pouvoir jouer à côté d’artistes de renommée mondiale”, nous a-t-elle confié. Car c’est sur cette même scène qu’ont ensuite mixé Philou et Henri PFR : “Mixer ici, devant le Palais Royal, dans ma ville, c’est génial. Ça fait longtemps que je n’ai plus mixé à Bruxelles. C’est là où j’ai commencé. Pouvoir revenir en tête d’affiche d’un évènement pareil, c’est un rêve d’enfant qui se réalise un petit peu“, s’est-il réjoui.

Le clou du spectacle était le set du DJ italien Mattia Vitale, membre du trio Meduza, avec ses titres incontournables comme Piece of Your Heart ou Lose Control. La soirée sur la Place des Palais s’est achevée vers 23h.

Selon visit.brussels, 13.000 personnes ont profité du spectacle. L’engouement était tel que tout le monde n’a pas pu rentrer. L’agence évalue la circulation sur site à 20.000 personnes.

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Cette édition 2026 de la fête de l’Iris a toutefois une saveur particulière : contrairement aux années précédentes, les festivités ont été condensées sur une seule journée en raison de restrictions budgétaires. “On a dû se retourner de manière assez rapide parce que le gouvernement a été mis en place le 14 février, donc il y a pas si longtemps que ça“, explique Micha Kapetanovic, directeur des événements à visit.brussels. “Il y a tout un pan qu’on a dû annuler. Tous les partenaires qui viennent le dimanche, on leur a envoyé un message en disant que c’est cette année-ci, il y aurait pas. On est en train de réfléchir et de travailler sur la prochaine édition de cette fête de l’Iris 2027. On espère évidemment revenir avec un programme le plus intéressant possible dans les limites budgétaires“.

Outre l’Iris Tipik Electro Night, tout un tas d’activités avaient lieu ce samedi à Bruxelles, notamment la journée portes ouvertes de la Commission européenne et des visites de lieux exceptionnels dans les communes bruxelloises.

Ce dimanche, c’est le Parlement bruxellois qui est ouvert au public.

BX1 – Photo : BX1

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Néo Fasquel, Stéphanie Mira et Bryan Mommart