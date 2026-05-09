La villa Hap ouvre ses portes pour la fête de l’Iris

Ce week-end est placé sous le signe de la fête de l’Iris à Bruxelles, avec une formule différente cette année : restrictions budgétaires obligent, les célébrations ont été réduites à une seule journée et la grande fête du parc Royal disparaît.

À la place, des activités décentralisées dans plusieurs communes bruxelloises — dont Etterbeek, où le parc Hap et sa villa ouvraient leurs portes au public pour la toute première fois.

Au cœur des attentions : la villa Hap, joyau architectural longtemps laissé à l’abandon, que la commune souhaite remettre en lumière.

Les descendants de la famille Hap ont fait le déplacement pour l’occasion. Pour les nièces de l’ancien propriétaire, voir la bâtisse retrouver vie était une émotion particulière. Léguée à la collectivité par Monsieur Hap lui-même, la villa est appelée à devenir un lieu de rencontre culturelle et patrimoniale pour les Etterbeekois.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Loïc Boulard et Manu Carpiaux