Fête de l’Iris : la coalition bruxelloise fête les 37 ans de la Région

La salle des glaces du Parlement bruxellois affichait complet ce week-end pour les 37 ans de la Région.

Une coalition à six partis, avec un septième en soutien extérieur, aux sensibilités très diverses, mais dont les membres ont insisté sur ce qui les rassemble : l’amour de la capitale et la nécessité de redresser ses finances.

Car la réalité budgétaire est bien là.

L’opposition a profité de l’occasion pour alerter sur les coupes dans les services publics et sur ce qu’elle perçoit comme un double effet ciseau : un gouvernement fédéral qui réduit les financements à la Région, et un gouvernement bruxellois qui, selon elle, n’amortit pas le choc mais l’amplifie.

La majorité assume les économies, arguant qu’une dérive budgétaire incontrôlée priverait la Région de toute marge de manœuvre politique. Il reste trois ans à ce gouvernement pour en faire la démonstration.

■ Reportage de Thomas Dufrane et Frédéric De Henau