Playoffs de la BBFL: une grande fête du football féminin amateur pour clore la saison en beauté

Plus de 2.000 joueuses et 72 équipes se sont rassemblées pour les finales de la Brussels Bright Football League (BBFL) ce samedi à Neder-over-Hembeek.

Des chants, des fumigènes et des finales à suspense. Les Play-offs de la BBFL ont rassemblé cette année encore plus de 2.000 joueuses et 72 équipes. L’apothéose d’une saison, mais surtout une grande fête du football féminin amateur.

Au delà du volet sportif, via le programme PlayBeyond, la BBFL soutient aussi l’émancipation de jeunes filles dans la région du Bihar en Inde. Un bel exemple de lien social où le ballon rond devient un levier de changement, ici et ailleurs.