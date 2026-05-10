Première mission économique présidée par la reine Mathilde en Turquie: Boris Dilliès fait partie de la délégation

La reine Mathilde préside dimanche sa première mission économique belge, en Turquie. Elle emmène une vaste délégation ministérielle et d’entreprises à Istanbul et Ankara, dans le cadre d’une visite de cinq jours centrée sur la transition énergétique, le transport et la logistique, la santé et le pharma, l’aérospatial et la défense ainsi que la numérisation et l’industrie 4.0.

La souveraine prend ainsi le relais de la princesse Astrid qui avait demandé en novembre dernier au roi Philippe d’être déchargée des responsabilités qu’elle endossait à la tête des missions économiques belges depuis 2013. Après avoir effectué 24 missions à l’étranger, la princesse a évoqué des problèmes de santé l’empêchant de poursuivre de telles activités.

La reine Mathilde assumera ce rôle, en attendant que sa fille, la princesse Elisabeth, reprenne cette responsabilité à l’issue de ses études supérieures. Il ne s’agit toutefois pas d’une découverte pour la souveraine, qui avait déjà pris part à un tel événement en Turquie en 2012, aux côtés de son époux Philippe, alors prince.

L’objectif de cette mission économique est de renforcer les relations économiques et de poursuivre un partenariat durable avec un pays stratégiquement situé entre l’Europe et l’Asie, dans une région sous tension. La Turquie, qui a connu l’une des plus fortes croissances des pays de l’OCDE ces vingt dernières années, malgré une inflation record depuis 2022, reste un partenaire important pour la Belgique: Ankara était l’an dernier le 15e fournisseur mondial de Bruxelles, qui est son 20e plus grand client de marchandises.

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Sur la base des données de l’Agence pour le commerce extérieur, la Belgique exporte majoritairement en Turquie des produits chimiques, du plastique ainsi que des machines, et importe principalement des équipements liés aux transports, des métaux et des machines.

Outre les plus de 200 entreprises attendues, le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot, le ministre de la Défense et du Commerce extérieur Theo Francken, le ministre-président de la Région bruxelloise Boris Dilliès, le ministre-président flamand Matthias Diependaele et le ministre wallon de l’Économie Pierre-Yves Jeholet accompagnent la reine lors de cette mission. Cette dernière ne participera par ailleurs qu’aux trois premières journées du voyage, pour des raisons d’incompatibilité d’agenda, a précisé le Palais royal.

Une rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan est notamment prévue, entre des visites d’entreprises locales, des événements de réseautage et des conférences sur les thèmes de la transition énergétique, de la défense ou encore des assurances.

Belga – Photo : Belga Image