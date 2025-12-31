Interdiction de circuler à trottinette dès ce mercredi midi

Il est interdit de circuler en trottinette privée et partagée dès midi et jusqu’au 1er janvier à 9 heures sur l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise. Des alternatives existent.

Outre l’interdiction de circulation, l’arrêté prévoit un retrait obligatoire le 31 décembre des trottinettes partagées par les opérateurs concernés, pour certaines zones déterminées par les services de police locale.

L’an dernier, des dizaines de troubles à l’ordre public avaient été recensés et 159 arrestations opérées. “Les trottinettes ont parfois été incendiées ou utilisées comme obstacle contre les forces d’intervention“, expliquait le ministre-président en affaires courantes Rudi Vervoort (PS) en commission du Parlement régional. Il évoquait également la consommation d’alcool et de stupéfiants qui “accroît les risques déjà significatifs liés à la circulation des trottinettes électriques“.

Jusqu’à 14 jours de prison

Les usagers ne respectant pas l’interdiction s’exposent à des peines pouvant aller de 8 à 14 jours de prison et/ou à une amende comprise entre 234 et 1.800 euros.

Les opérateurs de trottinettes retirent depuis ce matin les engins encore présents sur le territoire. Les bourgmestres ont dû préciser les zones sur lesquelles ils souhaitaient que les deux roues soient rétirés.

La rédaction