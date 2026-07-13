Incendie à Schaerbeek entièrement maîtrisé, les habitants de retour dans leurs logements

La plupart des quelque trente habitants évacués à la suite d’un incendie survenu dans un immeuble à appartements de Schaerbeek ont pu regagner leur logement. Seuls deux occupants, dont le concierge, sont pris en charge par la commune, a indiqué lundi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Les causes exactes du sinistre font encore l’objet d’une enquête.

Les pompiers bruxellois sont intervenus dans la nuit de dimanche à lundi, vers 00h55, pour un incendie chaussée de Haecht. Le feu s’est déclaré dans une grande laverie qui s’étend jusqu’à un bâtiment situé à l’arrière et donnant sur la rue Nestor De Tière. L’immeuble comprend également quatre étages abritant onze appartements. À l’arrivée des premiers secours, l’incendie faisait rage dans la partie arrière de la laverie.

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En raison de la configuration complexe des lieux et de l’accès difficile au foyer, les moyens déployés ont été immédiatement renforcés. Le plan d’urgence interne des pompiers, une pré-alerte du plan d’interventions médicales ainsi qu’une pré-alerte du plan psychosocial ont été déclenchés.

Une trentaine d’habitants ont été évacués à titre préventif et temporairement pris en charge sur la voie publique. Personne n’a été blessé ni intoxiqué par les fumées ou le monoxyde de carbone. La zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode) a établi un périmètre de sécurité et l’alimentation électrique des caténaires des trams a été coupée, sans conséquence sur le trafic, aucun tram ne circulant à cette heure. Les alimentations en gaz et en électricité du bâtiment ont également été interrompues durant les opérations.

Les pompiers ont finalement atteint le foyer par plusieurs accès simultanément, notamment via le parking situé à l’arrière, les toitures plates et un appartement donnant directement sur la laverie. Le feu a été combattu à l’aide de trois lignes d’attaque et était maîtrisé vers 02h00. Malgré plusieurs reprises dans la toiture fortement endommagée, toute propagation aux bâtiments voisins a pu être évitée.

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Après des opérations de ventilation, des mesures de monoxyde de carbone et des contrôles de sécurité, les habitants ont pu regagner leur logement. Seul l’appartement de l’exploitante de la laverie, directement relié au commerce, a été déclaré temporairement inhabitable. Les deux occupants sont pris en charge par la commune. L’intervention des pompiers s’est achevée vers 05h00.

Belga