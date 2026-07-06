L’incendie au musée Kanal maîtrisé mais pas encore complètement éteint (photos et vidéos)

Un incendie s’est déclaré lundi en fin de journée au musée Kanal à Bruxelles. Les pompiers sont toujours en intervention et ont localisé le foyer dans un local technique situé sous la toiture, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

L’incendie qui s’est déclaré lundi en fin de journée sur le chantier du futur musée Kanal, à proximité de la place Sainctelette à Bruxelles, est désormais maîtrisé mais n’est pas encore totalement éteint, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Les équipes de secours sont intervenues après un signalement d’incendie et ont procédé à une reconnaissance des lieux afin de localiser précisément le foyer. Le feu s’est déclaré dans un local technique situé sous la toiture du bâtiment. Les pompiers l’ont combattu au moyen d’une attaque menée simultanément depuis l’intérieur et l’extérieur de l’édifice. Une importante colonne de fumée, visible de loin, s’est élevée au-dessus du bâtiment.

►Lire aussi | Anderlecht: important incendie au Peterbos

L’incendie est à présent circonscrit, mais les pompiers poursuivent les opérations afin d’éteindre complètement les derniers foyers. Au moment où le feu s’est déclaré, aucun membre du personnel ne se trouvait encore dans le bâtiment, a précisé Walter Derieuw. Aucune information ne fait état de victimes. Les causes exactes de l’incendie ne sont pas encore connues. L’intervention des services de secours est toujours en cours.

Plus d’information à venir.